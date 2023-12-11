TÜİK açıkladı... Sanayi üretimi ekimde yüzde 0,4 daraldı

Sanayi üretimi ekim ayında, aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 1,1 arttı. Piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,2 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 2 artış yönündeydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:19
TÜİK açıkladı... Sanayi üretimi ekimde yüzde 0,4 daraldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

SANAYI ÜRETIMI AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.


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