TÜİK açıkladı... Sanayi üretimi ekimde yüzde 0,4 daraldı
Sanayi üretimi ekim ayında, aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 1,1 arttı. Piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,2 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 2 artış yönündeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.
SANAYI ÜRETIMI AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Akşener’in Ankara planı
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Deprem bağışları nereye gitti?
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!
- Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'