Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde düşüş!

TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde düşüş!

10.09.2025 10:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde düşüş!

Temmuz ayında sanayi üretiminde sektörler farklı yönlerde hareket etti. İmalat sanayi büyürken bazı sektörlerde gerileme gözlendi. Uzmanlar sanayideki bu dalgalanmaların ekonomik göstergeler açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz 2025’te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK DEĞİŞİM

Aylık bazda bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 artış kaydetti.

İlgili Konular: #tüik #sanayi üretimi