TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz 2025’te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK DEĞİŞİM

Aylık bazda bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 artış kaydetti.