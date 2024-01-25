TÜİK açıkladı: Sektörel güven perakendede düştü, hizmet ve inşaatta arttı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:39

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

0-200 aralığında değer alan güven endekslerinde değerin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

ALT ENDEKSLERDE DEĞİŞİM

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 arttı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 2,9 artarak 115,3'e yükseldi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' kasımda bir önceki aya göre yüzde 3 artışla 118,1 değerine yükseldi.

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4,9 artarak 134,1 değerine çıkarken; mevcut mal stok seviyesi 92,1 seviyesine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 5,6 düşüşle 120,7'ye geriledi.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 6,6 arttı ve 84,2 değerine yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,6 artarak 97,6 oldu.