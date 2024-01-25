TÜİK açıkladı: Sektörel güven perakendede düştü, hizmet ve inşaatta arttı
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 ve inşaat sektörü yüzde 3,3 oranında artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.
0-200 aralığında değer alan güven endekslerinde değerin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
ALT ENDEKSLERDE DEĞİŞİM
Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 arttı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 2,9 artarak 115,3'e yükseldi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' kasımda bir önceki aya göre yüzde 3 artışla 118,1 değerine yükseldi.
Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4,9 artarak 134,1 değerine çıkarken; mevcut mal stok seviyesi 92,1 seviyesine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 5,6 düşüşle 120,7'ye geriledi.
İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 6,6 arttı ve 84,2 değerine yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,6 artarak 97,6 oldu.
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