TÜİK açıkladı: Sanayide aylık daralma serisi sürüyor
Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Üretim, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı.
Buna göre sanayi üretimi eylül ayında aylık yüzde 0,1 gerileyerek üçüncü ay üst üste aylık daralma kaydetti.
Yıllık sanayi üretimi büyümesi yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Eylül ayında imalat sanayi aylık bazda değişim göstermezken madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1,4 büyüdü, elektrik, gaz, buhar ise yüzde 2 küçüldü.
Yıllık bazda imalat sanayi yüzde 3,7; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 9,1, elektrik, buhar, gaz yüzde 4,2 artış kaydetti.
Dayanıklı tüketim malı üretimi aylık yüzde 2,5 yıllık yüzde 6,1 büyüdü.
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