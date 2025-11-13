TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi arttı yumurta üretimi geriledi

Eylül ayında tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton olarak kaydedildi ve bir önceki aya göre hafif bir düşüş yaşandı. Tavuk yumurtası üretimi ise 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti; bir önceki yılın aynı ayına göre üretimde yüzde 5,3 azalma görüldü. Ocak-Eylül döneminde tavuk eti üretimi artarken, yumurta üretiminde düşüş devam etti.

KESİLEN TAVUK SAYISINDA Y ÜKSEL İŞ

Eylül ayında kesilen tavuk sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarken, Ocak-Eylül döneminde yüzde 10,3 artış gösterdi. Tavuk eti üretimi aynı dönemde yüzde 12,7 arttı.

S ÜT ÜRET İMİNDE K ÜÇÜK DE ĞİŞİMLER

Ticari süt işletmeleri Eylül ayında 892 bin 886 ton inek sütü topladı. Bu miktar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalırken, Ocak-Eylül döneminde yüzde 0,3 artış kaydedildi.

S ÜT ÜRÜNLER İNDE ARTIŞ EĞİLİMİ

Eylül ayında inek peyniri üretimi yüzde 1,3 artarken, ayran ve kefir üretimi yüzde 13,1, yoğurt üretimi yüzde 9,6 ve içme sütü üretimi yüzde 2,5 yükseldi. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 2,4 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ise tüm ürünlerde farklı oranlarda artış görüldü; tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 8,8 artış gösterdi.

İ ÇME SÜTÜ ÜRET İMİ Y ÜKSELD İ

Bir önceki ay 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi, Eylül ayında yüzde 4,8 artarak 138 bin 726 ton olarak gerçekleşti.