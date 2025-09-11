TÜİK açıkladı: Temmuz ticaret satış hacmi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 6,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 11,6 artış gösterdi.

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aylık yüzde 0,5 düşerken, yıllık yüzde 9,5 arttı. Toptan ticaret satış hacmi aylık yüzde 10 düşüş, yıllık yüzde 11,4 artış kaydederken, perakende ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,2 azalış ve yıllık yüzde 13 artış gösterdi.