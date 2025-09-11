TÜİK açıkladı: Temmuz ticaret satış hacmi belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 10:31:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK temmuz ayı ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Sektörlerdeki aylık ve yıllık değişimler, ticaret performansının seyrine ışık tutuyor. Motorlu taşıt ve perakende ticaretindeki gelişmeler özellikle dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 6,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 11,6 artış gösterdi.

 

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aylık yüzde 0,5 düşerken, yıllık yüzde 9,5 arttı. Toptan ticaret satış hacmi aylık yüzde 10 düşüş, yıllık yüzde 11,4 artış kaydederken, perakende ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,2 azalış ve yıllık yüzde 13 artış gösterdi.

