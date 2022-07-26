TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

26 Temmuz 2022 Salı, 11:50

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 artarak 109 bin 277'ye yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 20,5 azalışla 3 bin 189'a geriledi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı haziranda 106 bin 88 artış kaydetti.

KAYDI YAPILAN TAŞITLARIN NEREDEYSE YARISI MOTOSİKLET



Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı. Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken, kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların haziranda yıllık değişimlerine bakıldığında motosiklette yüzde 44,6, traktörde ve otobüste yüzde 17,8'er, kamyonda yüzde 12,4 artış görülürken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22, otomobilde yüzde 16,6 ve kamyonette yüzde 16,3 azalış yaşandı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran sonu itibarıyla 25,8 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran sonu itibarıyla 25 milyon 810 bin 799'a yükseldi. Geçen yıl haziran ayında trafikteki araç sayısı 24 milyon 729 bin 901 idi. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 4,37 arttı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Haziranda 1 milyon 30 bin 671 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 9,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 43 bin 285 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 18,4'ü Fiat, yüzde 11,1'i Volkswagen, yüzde 9,6'sı Renault, yüzde 8,0'ı Opel, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 6,6'sı Dacia, yüzde 6,1'i Hyundai, yüzde 4,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,7'si Peugeot, yüzde 3'ü Skoda, yüzde 2,9'u Honda, yüzde 2,7'si Kia, yüzde 2,7'si Citroen, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 1,7'si Audi, yüzde 1,4'ü Nissan, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,1'i Seat, yüzde 0,7'si Cupra ve yüzde 3,3'ü diğer markalardan oluştu.

YIL BAŞINDAN BU YANA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 70'İ BENZİNLİ

Ocak-haziran döneminde 581 bin 330 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 9 gerileyerek 19 bin 249 oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 562 bin 81 arttı.

Yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 otomobilin yüzde 70'i benzinli, yüzde 17,1'i dizel, yüzde 10,5'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4'ü LPG yakıtlılardan oluştu. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 otomobilin ise yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'unun ise elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1'inin 1300 ve altı, yüzde 27'sinin 1401-1500, yüzde 22,6'sının 1301-1400, yüzde 8,2'sinin 1501-1600, yüzde 6,3'ünün 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,7'si beyaz, yüzde 27,7'si gri, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 2,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklilerden oluştu.