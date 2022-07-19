Taşıt olarak trafikte yeri bulunan bisiklet ve sürücüsünün ‘adı yok’, önlemler yetersiz

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Savaş Kader’in yaşamını yitirmesi bisiklet kullanıcılarının güvenliğiyle ilgili soruları yeniden akıllara getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre, 2021’de 8 bin 887, 2022’nin bugüne kadarki bölümünde ise 3 bin 640 bisikletli ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karıştı.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, otomobil sürücülerinin sadece büyük araçları gördüğünü, bisikletlileri fark etmediğini belirterek “Yasal olarak bisikletler de taşıt. Otoban dışında her yerde bisiklet kullanabiliriz. Kavşaklarda da önceliğimiz var. Ancak araç sürücüleri bizim taşıt olduğumuzun farkında bile değil. Bunun öğretilmesi için diğer ülkelerde olduğu gibi vatandaşların eğitim alması gerek. Araç sürücüsü bu şekilde empati yapabilir” dedi. Suyabatmaz, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ilkokul çağında “bisikletle trafiğe çıkma eğitimi” verilmesi gerektiğini belirtti.

DOSTLARINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan kazanın ardından bisikletçi Savaş Kader’in üyesi olduğu Don Kişot Bisiklet Kolektifi, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Kaybedilen senin canındır, dostundur, yol arkadaşındır. En çok da körpecik bir baba, karısına âşık biridir” ifadelerine yer verildi



1.5 METRE KURALI UYGULANMALI

Yedi yıldır bisiklet sporuyla ilgilenen İpek Alakuş, yollarda can güvenliklerinin olmadığını belirterek “Motorlu araç sürücüleri bisikletlilerin trafik hakkına sahip olduğu algısını taşımıyor. Trafikte 1.5 metre kuralına göre bisikletlerle bu mesafenin korunması şart. Korna çalmak, sollamak bisiklet sürücüsünü telaşlandırıyor ve hata yapma riskini artırıyor. Bisikletin trafikte var olması motorlu araç sürücülerince o denli benimsenmedi ki kaza yapan motorlu araç sahipleri ‘Bisikleti görmedik’ diyerek konudan sıyrılmaya çalışıyor. Bisikletin trafikte olma farkındalığı oluşturulmalı. Yaşanan ölümlü kazaları protesto ediyor ve sosyal paylaşımlarımızda #BisikletimeÇarparsanÖlürüm diyoruz” şeklinde konuştu.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, 15 Temmuz’da Savaş Kader’in yaşamını yitirdiği kaza hakkında “Emniyet’in ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bisiklet kullananlara ilişkin tedbirler alması gerek. Bisiklet kullananları koruyacak cezalar yetersiz” dedi.