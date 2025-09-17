TÜİK açıkladı: Trafikteki toplam araç sayısı belli oldu!

TÜİK tarafından yayımlanan Ağustos 2025 motorlu kara taşıtları verileri, Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı ve özelliklerini ortaya koydu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞITLAR

Ağustos ayında 215 bin 130 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 44,1’i otomobil, yüzde 43,9’u motosiklet, yüzde 8,0’ı kamyonet, yüzde 1,5’i traktör, yüzde 1,4’ü kamyon, yüzde 0,7’si minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otomobilde yüzde 10,7, motosiklette yüzde 17,1 ve kamyonette yüzde 38,4 azaldı. Öte yandan otobüs ve minibüste artış gözlendi. Geçen yılın aynı ayına göre ise otomobilde kayıtlarda yüzde 43,5 artış yaşandı.

TOPLAM TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 828 bin 821 oldu. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 1 milyon 562 bin 342 olarak gerçekleşti. Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 72,4 artışla 33 bin 837 oldu.

OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,4’ü benzin, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,6’sı elektrikli, yüzde 9,2’si dizel ve yüzde 1,0’ı LPG yakıtlı. Kaydı yapılan otomobillerin silindir hacimlerinin yüzde 29,3’ü 1300 ve altı, yüzde 23,6’sı 1401-1500 ve yüzde 10,8’i 1501-1600 aralığında bulunuyor.

Renk dağılımında ise yüzde 40,2 gri, yüzde 24,4 beyaz, yüzde 13,9 siyah ve yüzde 11,6 mavi ön plana çıkıyor.