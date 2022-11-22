TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde sınırlı artış

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, kasım ayında aylık bazda yüzde 0.6 artarak 76.6 değerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 10:27
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde sınırlı artış
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 oranında arttı; ekim ayında 76.2 olan endeks, kasım ayında 76,6 oldu.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.


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