TÜİK açıkladı: Tüketici güveni nisanda sert düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre nisan ayında tüketici güven endeksi sert düşüş gösterdi.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni nisanda sert düştü!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına göre mart ayında 85,9 olan tüketici güven endeksi nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 seviyesine geriledi.


Etiketler: #tüik #TCMB #tüketici güven endeksi #nisan

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Mart ayında yurtdışı üretici fiyatlarında sert yükseliş!

TÜİK açıkladı: Mart ayında yurtdışı üretici fiyatlarında sert yükseliş!
TÜİK açıkladı: Tarım girdi fiyatlarında yüksek artış devam ediyor!

TÜİK açıkladı: Tarım girdi fiyatlarında yüksek artış devam ediyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler