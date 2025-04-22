TÜİK açıkladı: Tüketici güveni nisanda sert düştü!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:34

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına göre mart ayında 85,9 olan tüketici güven endeksi nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 seviyesine geriledi.