TÜİK açıkladı: Tüketici güveni nisanda sert düştü!
Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre nisan ayında tüketici güven endeksi sert düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına göre mart ayında 85,9 olan tüketici güven endeksi nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 seviyesine geriledi.
Etiketler: #tüik #TCMB #tüketici güven endeksi #nisan
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