TÜİK açıkladı: Mart ayında yurtdışı üretici fiyatlarında sert yükseliş!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 4,06 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 19,34 oranında yükseldi.

Yılbaşından bu yana bakıldığında, endeks aralık ayına göre yüzde 8,32 artış kaydederken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 31,43 oldu.

İMALATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 19,30’A ULAŞTI

Sanayi sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 21,70, imalat sanayisinde ise yüzde 19,30 oranında artış yaşandı.

Ana sanayi grupları açısından yıllık değişimlerde en yüksek artış yüzde 23,24 ile sermaye mallarında görüldü. Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82, ara mallarında ise yüzde 18,41 oranında artış kaydedildi. Enerji grubunda ise yıllık bazda yüzde 5,08 oranında düşüş gerçekleşti.

AYLIK BAZDA TÜM ALT GRUPLARDA ARTIŞ

Aylık bazda incelendiğinde, mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 4,24, imalat sanayi ise yüzde 4,05 oranında artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişim oranları ise şöyle oldu: ara mallarında yüzde 4,34, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89, sermaye mallarında yüzde 5,38 artış yaşandı. Enerji grubunda ise yüzde 4,03 oranında azalış kaydedildi.