TÜİK açıkladı: Tarım girdi fiyatlarında yüksek artış devam ediyor!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı şubat ayına ilişkin Tarım Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Endeks, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35 oranında artış gösterdi. Böylece yılın ilk iki ayında toplam artış yüzde 8,38'e ulaştı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise Tarım-GFE yüzde 28,92 oranında arttı. On iki aylık ortalamalara göre bakıldığında ise artış oranı yüzde 37,78 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

Ana gruplar arasında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,40 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde bu oran yüzde 2,02 olarak gerçekleşti. Yıllık değişimde ise tarımda kullanılan girdiler yüzde 27,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan kalemler yüzde 37,80 oranında artış gösterdi.

Alt kalemlere bakıldığında, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 52,51 ile veteriner harcamalarında yaşandı. Aylık değişimde ise en çok artan kalem yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Tarım sektöründe üretici maliyetlerini gösteren bu veriler özellikle girdi enflasyonu baskısının devam ettiğine işaret ediyor.