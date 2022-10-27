TÜİK açıkladı: Turizm geliri üçüncü çeyrekte arttı

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre turizm geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14.3’ü Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI BU DÖNEMDE YÜZDE 21 MİLYONU AŞTI

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 54 artarak 21 milyon 128 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 11,3’ünü 2 milyon 374 bin 125 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 89 dolar oldu. Geceleme yapan yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

TURİZM GİDERLERİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 89.3 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,3 artarak 1 milyar 106 milyon 285 bin dolar oldu.

Bunun 907 milyon 483 bin dolarını kişisel, 198 milyon 803 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 137.3 artarak 2 milyon 72 bin 116 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti.