TÜİK'e göre ekonomik güven ekimde arttı
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında 94,3 iken, ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 97,1 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında 94,3 iken, ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 97,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında artarak 90,5 değerini aldı.
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