TÜİK açıkladı! Yerli turistin harcaması arttı, geceleme sayısı azaldı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:23

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:23

Yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde seyahate çıkan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı artış gösterirken, geceleme sayısındaki gerileme de dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı üçüncü çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini paylaştı. TÜİK verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı yıllık yüzde 1,6 artışla 19 milyon 467 oldu. Seyahat sayısı ise yüzde 1,7 artışla 23 milyon 780 bin oldu.

HARCAMALARDA YÜKSEK ARTIŞ

Aynı dönemde geceleme sayısında ise yüzde 1,9'luk artış görüldü.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,7'sini 102 milyar 242 milyon 978 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,3'ünü ise 11 milyar 753 milyon 665 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 794 TL oldu.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde otel ve pansiyonun payının yine sınırlı kaldığı görüldü. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 137 milyon 377 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 41 milyon 562 bin geceleme ile kendi evi yer alırken, otel 20 milyon 631 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Arkadaş-akraba evi ile kendi evlerinde yapılan geceleme oranı yüzde 81 olurken, otel ve pansiyonda yapılan gecelemelerin oranı ise yüzde 11,2 düzeyinde kaldı.