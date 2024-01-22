TÜİK: Hissedilen enflasyon açıklananın iki katı! ENAG'ın kurucusu Prof. Veysel Ulusoy: 'Bu bir itiraf haberidir, dikkatli okuyun...'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin yurttaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı.

TÜİK’in hesaplamalarına göre yüzde 64,7 olarak 2023 yılı tüketici enflasyonu yüzde 129,4 dolayında hissedildi.

Ekonomim'den Maruf Buzcugil'in aktardığına göre, resmen duyurulmayan veri kurum içerisinde yapılan sunumlarda paylaşıldı.

Algılanan enflasyonun, ölçülen enflasyondan yüksek olmasıysa "Tüketicilerin gelir seviyelerinin, harcama kalıplarının ve tüketim alışkanlıklarının kişiden kişiye farklılık göstermesi, enflasyon tespitinde kullanılan mal ve hizmet sepetinin bireylere göre değişmesi" ile açıklandı.

"YAPTIĞI HATALARI KAPATMAK İSTEMİŞ"

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Gazetemizin yazarı ve Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy, "TÜİK en sonunda ENAG verilerinin doğru olduğunu kabul etmiş. Bu bir itiraf haberidir. Dikkatli okuyun..." dedi.

Paylaşımın devamınında şunları söyledi:

"TÜİK en sonunda ENAG verilerinin doğru olduğunu kabul etmiş.

Bu bir itiraf haberidir. Dikkatli okuyun...

ve... dava açın, sizden çalınanları faiziyle geri alın. Açtığınız dava kapsamında daha önce yaptığımız gibi, tüm verileri mahkemeye sunarız.

En ince ayrıntısına kadar...

TÜİK toplumsal haykırış, fakirlik ve ortaya çıkan talepler sonucunda, durumu yönetmek için 'evet hissedilen enflasyon yüzde 129, kabul ama bir sorun niye' yaklaşımı ile açıklama yapmış.

Bunu yaparken de ENAG'ı siyasal eğilime çekip suçlama peşine düşmüş, yaptığı hataları kapatmak istemiş.

Aşağıdaki haber sizlerin açacağı davaları çoğaltacaktır."