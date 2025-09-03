TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 32,95 seviyesine ulaştı. Enflasyon yılın ilk yedi ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta 1,53, haziranda 1,37 ve temmuzda 2,06 oranında hesaplandı.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise 65,49 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 artış kaydeden toptan fiyatlar, ağustosta yüzde 2,56 yükseldi. İTO yetkilileri, bu artışın temel olarak gıda, maden ve kimyevi maddelerden kaynaklandığını belirtti.