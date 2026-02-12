TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: Aralık ayında ithalatta büyük artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre ihracat ve ithalat birim değer endekslerinde artış kaydedilirken, miktar endekslerinde farklı yönlü değişimler görüldü. Dış ticaret haddinde ise yıllık bazda yükseliş gerçekleşti.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 13,0 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 arttı. Endeks; gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 artış gösterdi. Yakıtlarda ise yüzde 8,0 azalış kaydedildi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,4 AZALDI

İhracat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7 düşüş yaşanırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 artış görüldü. Yakıtlarda ise yüzde 6,2 gerileme oldu.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 4,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi aralık ayında yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artış gerçekleşirken, yakıtlarda yüzde 9,8 azalış görüldü. Ham maddelerde (yakıt hariç) ise değişim olmadı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 artış kaydedildi. Yakıtlarda ise yüzde 1,2 azalış oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, 2025 Kasım ayında 143,3 iken 2025 Aralık ayında yüzde 2,8 artarak 147,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi 2024 yılı Aralık ayında 164,1 iken 2025 yılı Aralık ayında yüzde 4,3 azalarak 157,0 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi, 2025 Kasım ayında 130,0 iken 2025 Aralık ayında yüzde 1,0 artarak 131,3’e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2024 yılı Aralık ayında 136,3 iken 2025 yılı Aralık ayında yüzde 3,0 artarak 140,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 92,4 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 yılı Aralık ayında 85,2 iken 7,2 puan artışla 2025 yılı Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti.