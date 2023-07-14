TÜİK duyurdu: Ücretli çalışan sayısı arttı!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:17

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 308 bin 991 kişi iken, 2023 yılı Mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.