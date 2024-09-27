TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi eylül ayında 95 değerini aldı
TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi’nin eylül 2024 verilerine göre ekonomik güven endeksi önceki aya oranla yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi’nin eylül 2024 verilerini yayınladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi önceki aya oranla yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.
TÜİK’in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi’nin eylül ayı verilerine göre, güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 2,4 oranında artarak 95 oldu. Endeks, 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.
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