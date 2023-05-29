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TÜİK: Ekonomik güven endeksi mayısta arttı

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:19
TÜİK: Ekonomik güven endeksi mayısta arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 102,2 iken mayısta yüzde 1,4 yükseldi. Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103,7 seviyesine geldi.

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91,1'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, 105,1 ile aynı seviyede kaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 117,4 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artışla 116,7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 yükselişle 92,2 oldu.


tüik ekonomik güven endeksi

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