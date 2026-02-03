Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!
Paylaş

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

3.02.2026 10:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilerin ardından şubat ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, şubat ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak açıklandı.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi. Buna göre ocak ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 34,88 seviyesindeydi.

 

İlgili Konular: #tüik #enflasyon #kira artışı #Kira Artış Oranı #Şubat