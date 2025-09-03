TÜİK enflasyonu açıkladı: Kira artış oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 arttı.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE 39,62

Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı. Böylece kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olan kiracılar için uygulanacak üst sınır da netleşmiş oldu.

Geçen ay kira artış oranı yüzde 43,23 seviyesindeydi. Son verilerle birlikte kira zam oranı gerileyerek yüzde 39,62 olarak belirlendi. Ev ve iş yeri sahipleri, kira sözleşmelerinde aksi bir madde bulunmadıkça kiracılara bu oranın üzerinde zam yapamayacak.