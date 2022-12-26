TÜİK ilk kez iç göç nedenleri verisi paylaşılacak
Türkiye İstatistik Kurumu, salı günü yayınlanacağı veriler arasında ilk kez 'iç göç nedenlerine' dair verileri de sunacağını duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı yazılı açıklamayla, ilk kez 'göç etme nedeni' istatistiklerini paylaşacağını duyurdu. Veriler 27 Aralık Salı günü '2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması'nın sonuçları ile birlikte yayımlanacak.
Devlet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) baz alınarak üretilen ülke içi göç bilgileri kapsamında, yapılan ilave çalışmalar neticesinde, 'Göç Etme Nedeni' bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretildiği belirtildi.
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