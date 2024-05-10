TÜİK: İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 70 arttı

İnşaat maliyet endeksi martta yıllık yüzde 69.98, aylık yüzde 2.11 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:17
TÜİK: İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 70 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2024 dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. 

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,04 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYETİ YÜZDE 68 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,44 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 107,45 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİ YÜZDE 75,15

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,15 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,93 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,27 arttı.


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