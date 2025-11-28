TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5 seviyesinde kaydedildi. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32 MİLYON 772 BİNE YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 olarak hesaplandı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda ise yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 53,8

Aynı dönemde işgücü, bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,8 oldu. Oran erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,6'YA YÜKSELDİ

Genç nüfusu kapsayan 15-24 yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında 0,6 puan yükselerek yüzde 15,6’ya çıktı. Genç işsizlik erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 0,7 saat azalarak 42,2 saat seviyesinde gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekim ayında 1,1 puanlık artışla yüzde 29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.