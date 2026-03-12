TÜİK 'İstatistiklerle Yaşlılar 2025' raporunu yayımladı: Türkiye hızla yaşlanıyor!

TÜİK’in yayımladığı “İstatistiklerle Yaşlılar, 2025” bültenine göre, Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda önemli ölçüde arttı. 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2020’de yüzde 9,5 iken 2025 yılında yüzde 11,1’e yükseldi. Bu grubun yüzde 44,7’sini erkekler, yüzde 55,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

YAŞLI NÜFUS ORANI GELECEK YILLARDA ARTACAK

Nüfus projeksiyonlarının mevcut demografik yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının artışını sürdürmesi bekleniyor.

Buna göre yaşlı nüfus oranının;

2030 yılında yüzde 13,5

2040 yılında yüzde 17,9

2060 yılında yüzde 27,0

2080 yılında yüzde 33,4

2100 yılında yüzde 33,6

olacağı öngörüldü.

Doğurganlık oranlarının hızlı düşüşünü temel alan düşük senaryoya göre ise yaşlı nüfus oranının 2100 yılında yüzde 42,8’e kadar çıkabileceği tahmin edildi. Doğurganlığı artırıcı politikaların etkili olacağı yüksek senaryoda ise bu oranın 2100 yılında yüzde 28,2 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ 65-74 YAŞ ARASINDA

Yaş gruplarına göre incelendiğinde yaşlı nüfusun büyük bölümünün 65-74 yaş aralığında olduğu görüldü.

2025 yılında yaşlı nüfusun:

Yüzde 62,9 ’u 65-74 yaş,

’u 65-74 yaş, Yüzde 29,3 ’ü 75-84 yaş,

’ü 75-84 yaş, Yüzde 7,8’i 85 yaş ve üzeri

grubunda yer aldı.

Yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı ise 2025 yılında 8 bin 290 oldu.

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAŞ YAPISI DEĞİŞİYOR

Yaşlı nüfus oranının yüzde 10’un üzerine çıkması nüfusun yaşlanmasının önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye’de doğurganlık ve ölüm oranlarının azalması, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve yaşam süresinin uzaması nüfusun yaş yapısının değişmesine neden oldu. Bu süreçte çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı azalırken yaşlı nüfusun payı artış gösterdi.

Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından birçok ülkeye kıyasla hâlâ görece genç bir nüfus yapısına sahip olsa da yaşlı nüfusun sayısal büyüklüğü dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Nüfusun yaşlanmasını gösteren önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş da yükseldi.

Ortanca yaş 2020 yılında 32,7 iken 2025 yılında 34,9 oldu. Bu değer 2025 yılında erkeklerde 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı.

Projeksiyonlara göre ortanca yaşın;

2030’da 37,1 ,

, 2040’ta 41,4 ,

, 2060’ta 48,0 ,

, 2080’de 51,5 ,

, 2100’de 52,2

olması bekleniyor.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI ARTTI

Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı bağımlılık oranı da yükseldi.

Bu oran 2020 yılında yüzde 14,1 iken 2025 yılında yüzde 16,2 oldu.

Projeksiyonlara göre yaşlı bağımlılık oranının;

2030’da yüzde 19,5

2040’ta yüzde 26,5

2060’ta yüzde 45,5

2080’de yüzde 61,9

2100’de yüzde 61,6

olacağı tahmin edildi.

TÜRKİYE YAŞLI NÜFUS ORANINDA 75. SIRADA

Birleşmiş Milletler’in dünya nüfus tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi oldu. Aynı dönemde küresel yaşlı nüfus 856 milyon 880 bin 405 kişi olarak hesaplandı.

Buna göre dünya nüfusunun yüzde 10,4’ünü yaşlılar oluşturdu.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler:

Monako ( yüzde 36,0 )

) Japonya ( yüzde 30,0 )

) İtalya (yüzde 25,1)

olurken Türkiye, 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı.

YAŞLI NÜFUS ORANI EN YÜKSEK İL SİNOP

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Sinop oldu.

Sinop’u:

Kastamonu ( yüzde 21,1 )

) Giresun (yüzde 20,0)

izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak oldu. Bu ili Şanlıurfa (yüzde 4,5) ve Hakkari (yüzde 4,7) takip etti.

65 YAŞINA ULAŞANLARIN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 18 YIL

Hayat Tabloları 2022-2024 sonuçlarına göre Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,1 yıl olarak hesaplandı.

Bu süre:

erkeklerde 75,5 yıl ,

, kadınlarda 80,7 yıl

oldu.

Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin ortalama 18 yıl daha yaşaması bekleniyor. Bu süre erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda ise 19,6 yıl olarak hesaplandı.

HER 4 HANEDEN BİRİNDE YAŞLI BULUNUYOR

2025 yılında Türkiye’de toplam 26 milyon 977 bin 795 hane bulunurken, 7 milyon 46 bin 560 hanede en az bir yaşlı fert yer aldı.

Bu da yaklaşık her dört haneden birinde yaşlı birey bulunduğunu gösterdi. En az bir yaşlı bireyin bulunduğu hanelerin oranı yüzde 26,1 oldu.

Türkiye’de 1 milyon 836 bin 496 yaşlının tek başına yaşadığı belirlendi. Bu hanelerin yüzde 73,5’ini yaşlı kadınlar, yüzde 26,5’ini ise yaşlı erkekler oluşturdu.

TEK BAŞINA YAŞAYAN YAŞLILARDA BALIKESİR İLK SIRADA

Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 34,3 ile Balıkesir oldu.

Balıkesir’i:

Çanakkale ( yüzde 34,1 )

) Burdur (yüzde 33,7)

izledi.

Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Hakkari oldu.

YAŞLILARIN YÜZDE 37,9’U ÇOCUĞUYLA AYNI EVDE YAŞIYOR

2025 yılı verilerine göre yaşlı bireylerin yüzde 37,9’u en az bir çocuğu ile aynı adreste ikamet etti.

Ayrıca yaşlıların:

Yüzde 5,9 ’u çocuklarıyla aynı binada,

’u çocuklarıyla aynı binada, Yüzde 6,8 ’i aynı cadde veya sokakta,

’i aynı cadde veya sokakta, Yüzde 8,3 ’ü aynı mahalle veya köyde,

’ü aynı mahalle veya köyde, Yüzde 15 ’i aynı ilçede,

’i aynı ilçede, Yüzde 9,3’ü ise aynı ilde farklı ilçelerde

yaşıyor.

YAŞLI NÜFUSTA OKURYAZARLIK ORANI YÜZDE 88,4

2024 yılı verilerine göre yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 88,4, okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise yüzde 11,6 oldu.

Yaşlı nüfusun eğitim durumuna bakıldığında:

Yüzde 46,7 ’sinin ilkokul,

’sinin ilkokul, Yüzde 10,4 ’ünün ortaokul,

’ünün ortaokul, Yüzde 10,4’ünün lise,

yüzde 9’unun yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUSTA YOKSULLUK RİSKİ YÜZDE 22,8

Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerine göre 2025 yılında toplam nüfusun yüzde 27,9’u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor.

Bu oran yaşlı nüfus için yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

YAŞLI NÜFUSUN İŞGÜCÜNE KATILIMI ARTTI

İşgücü istatistiklerine göre yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 2020 yılında yüzde 10,0 iken 2024 yılında yüzde 13,1 oldu.

Bu oran:

yaşlı erkeklerde yüzde 21,4 ,

, yaşlı kadınlarda yüzde 6,5

olarak gerçekleşti.

YAŞLI NÜFUS EN FAZLA TARIMDA ÇALIŞIYOR

2024 yılında çalışan yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde:

Yüzde 56,9 ’u tarım,

’u tarım, Yüzde 32,0 ’ı hizmetler,

’ı hizmetler, Yüzde 7,7 ’si sanayi,

’si sanayi, Yüzde 3,4’ü inşaat

sektöründe yer aldı.

YAŞLILARDA EN YAYGIN ÖLÜM NEDENİ DOLAŞIM HASTALIKLARI

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2024 yılında hayatını kaybeden yaşlıların yüzde 39,9’u dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bunu:

Yüzde 17,2 ile solunum sistemi hastalıkları,

Yüzde 14,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler

izledi.

ALZHEİMER NEDENİYLE ÖLÜMLERDE DÜŞÜŞ

Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlıların sayısı 2020 yılında 13 bin 714 iken 2024 yılında 10 bin 742 oldu.

Bu hastalıktan ölen yaşlıların oranı 2020’de yüzde 3,7, 2024 yılında ise yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

YAŞLILARDA İNTERNET KULLANIMI İKİ KATINA ÇIKTI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranı 2020 yılında yüzde 27,1 iken 2025 yılında yüzde 53,2’ye yükseldi.

İnternet kullanım oranı:

yaşlı erkeklerde yüzde 61,3 ,

, yaşlı kadınlarda yüzde 46,1

olarak ölçüldü.