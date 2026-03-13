TÜİK istihdam karnesini açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı, hizmet üretimi azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ücretli Çalışan İstatistikleri verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi iken, 2026 yılı Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde 2026 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı. Aynı dönemde inşaat sektöründe yüzde 0,3 artış görülürken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA GERİLEME GÖRÜLDÜ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Alt detaylara bakıldığında ocak ayında ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe ise yüzde 2,1 azaldı. Ticaret-hizmet sektöründe ise aynı dönemde yüzde 0,1 artış gerçekleşti.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ GERİLEDİ

TÜİK tarafından açıklanan Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre (2021=100) hizmet üretim endeksi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı.

Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7 azaldı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 artış gösterirken bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 arttı.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 azalırken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 düşüş kaydetti. İdari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 0,1 artış görüldü.

HİZMET ÜRETİMİ AYLIK BAZDA DA AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Bu dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 azaldı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 artış gösterdi.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4 yükselirken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 arttı. İdari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,7 artış kaydedildi.