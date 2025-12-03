TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre kasım ayında enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak hesaplandı.

Enflasyon yılın ilk on ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1,53, haziranda yüzde 1,37, temmuzda yüzde 2,06 ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 oranında hesaplandı.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Kasım ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56,82 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2025 Kasım ayında yüzde yüzde 1,19 yıllık ise yüzde 38,28 artış kaydetti.