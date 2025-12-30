TÜİK kasım ayı verilerini açıkladı: İşsizlik arttı çalışma saatleri uzadı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım 2025 dönemine ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı, kasım ayında 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE KATILIM ORANLARINDA ARTIŞ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı kasım ayında yüzde 49,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde işgücü 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 15,4 seviyesinde kaldı. Genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 24,4 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, kasım ayında 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,1’e geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak hesaplandı.