TÜİK konut satış istatistikleri açıklandı: En çok hangi ülkenin vatandaşları Türkiye'den ev aldı?

Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut el değiştirdi. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. İstanbul 26 bin 305 konutla en çok satışın gerçekleştiği şehir olurken, Ankara 14 bin 681 ve İzmir 8 bin 678 ile onu izledi. En az satış yapılan iller ise Ardahan (86), Bayburt (135) ve Tunceli (143) olarak kaydedildi.

YILLIK SATIŞLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Ocak-ekim döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33’e ulaştı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 23 bin 527 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde ipotekli satışlar yüzde 64 artarak 186 bin 20’ye yükseldi. Bu dönemde 5 bin 919 ipotekli satış ilk el konut olarak gerçekleşti.

İLK EL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ, İKİNCİ ELDE ARTIŞ

İlk el konut satışları ekimde yüzde 4,9 düşüşle 54 bin 866 oldu ve toplam satışların yüzde 33,4’ünü oluşturdu. Yılın ilk on ayında ilk el satışlar yüzde 10,9 artarak 397 bin 507’ye yükseldi.

İkinci el konut satışları ekim ayında yüzde 1,8 artışla 109 bin 440 olarak gerçekleşti ve toplam satışlarda yüzde 66,6 pay aldı. Ocak-ekim döneminde ikinci el satışlar yüzde 18,8 artarak 895 bin 526’ya ulaştı.

Yabancılar T ürkiye’den konut almay ı s ürdürüyor

Yabancılara yapılan satışlar ekimde yüzde 0,8 azalarak 2 bin 106’ya geriledi. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 1,3 oldu. En fazla satış Antalya (729), İstanbul (725) ve Mersin (192) illerinde gerçekleşti.

Ekim ayında yabancılara en çok konut satışının yapıldığı ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu (315), Almanya (191) ve İran (172) oldu. Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 11,3 azalarak 17 bin 50 olarak kaydedildi.