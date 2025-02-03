Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:27

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:27

Şubat ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Peki, TÜİK Ocak enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Ocak ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

2024 ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.