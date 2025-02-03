Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:18

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:18

Cumhurbaşkanlığı programı ile yeni Kabine Toplantısı tarihi duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Son toplantı 21 Ocak 2025 tarihinde düzenlenmişti.

Yeni Kabine Toplantısı 3 Şubat 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının saat 15.30 sularında yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine'de ilk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kabinede enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak. Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.

Kabine'nin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak.

Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda detaylandırılması bekleniyor.