TÜİK Perakende Satış Endeksi'ni açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2022 dönemine ait Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı. Araç yakıt satışındaki yıllık azalma dikkat çekti.
TÜİK Perakende Satış Endeksi'ne göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,3 azaldı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,1 arttı.
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 119,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 174,3 arttı.
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi