TÜİK: Perakende ve inşaat sektöründe güven azaldı
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4.4 ve inşaat sektöründe yüzde 1.5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.
İNŞAATTA GÜVEN HÂLÂ KÖTÜMSER
Güven endeksleri martta hizmet sektöründe 116,8, perakendede 117,7, inşaat sektöründe 88,5 oldu. Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alırken endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Öte yandan hizmet sektöründe son üç aylık iş durumu yüzde 1,4 gerilerken son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,1 geriledi. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 7 arttı.
Perakendede ise son üç aylık dönemde iş hacmi yüzde 8, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,5, gelecek üç aylık döneme ilişkin beklenti ise yüzde 3,3 düştü.
İnşaat sektöründe alınan siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,6 arttı, gelecek üç aylık döneme ilişkin toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 3,3 geriledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- İmamoğlu'ndan diploma göndermesi
- Varank, Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı!