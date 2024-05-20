TÜİK personel alacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 21 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personel, TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetimi daire başkanlıklarında görev alacak.
Buna göre, 5 kişi kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 3 kişi kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 2'şer kişi kıdemli sistem uzman ile kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1'er kişi kıdemli sistem uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, yazılım proje yöneticisi, kıdemli siber güvenlik uzmanı, yazılım test uzmanı, sistem uzmanı, siber güvenlik uzmanı, veri tabanı yöneticisi ve veri bilimci olarak istihdam edilecek.
Başvurular, 3 Haziran'a kadar TÜİK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yapılacak.
Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi kurumun internet adresinde 26 Haziran'da ilan edilecek.
Uygulamalı ve sözlü sınav ise 1-12 Temmuz tarihlerinde kurumda gerçekleştirilecek.
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