TÜİK: Sektörlerin toplam ciroları nisanda arttı

TÜİK verilerine göre, nisan ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık bazda yüzde 71,9 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:24
TÜİK: Sektörlerin toplam ciroları nisanda arttı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan'a ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı nisan ayında yıllık yüzde 71,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 arttı.

AYLIK BAZDA DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı nisan ayında aylık yüzde 0,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,0 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,0 arttı.


tüik haberleri ciro haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı

Son Dakika... TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı
TÜİK açıkladı: Üretici enflasyonu mayısta yüzde 57,68 oldu

TÜİK açıkladı: Üretici enflasyonu mayısta yüzde 57,68 oldu
Son Dakika... TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler