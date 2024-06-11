TÜİK: Sektörlerin toplam ciroları nisanda arttı
TÜİK verilerine göre, nisan ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık bazda yüzde 71,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan'a ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı nisan ayında yıllık yüzde 71,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 arttı.
AYLIK BAZDA DEĞİŞİM
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı nisan ayında aylık yüzde 0,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,0 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,0 arttı.
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