TÜİK açıkladı: Üretici enflasyonu mayısta yüzde 57,68 oldu

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:29

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mayıs dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Buna göre Yİ-ÜFE, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE'de nisan ayında yüzde 55,66 oranında yıllık artış kaydedilmişti. Böylece üretici enflasyonu mayısta ivme kazanmaya devam ettiği görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ SU TEMİNİNDE

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84 artış, imalatta yüzde 60,31 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 artış ve su temininde yüzde 75,86 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,34 artış, imalatta yüzde 1,44 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,32 artış ve su temininde yüzde 6,24 artış olarak gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 55,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 64,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,12 artış, enerjide yüzde 43,74 artış ve sermaye mallarında yüzde 63,51 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,44 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,00 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43 artış, enerjide yüzde 3,32 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti.