TÜİK son rakamları paylaştı: Ekonomiye güven oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık 2025 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi önceki aya göre değişmeyerek 99,5 değerini aldı.
ALT ENDEKSLERDE KARIŞIK SEYİR
Aralık ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 seviyesine geriledi. Buna karşılık reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 artışla 103,7 değerine yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artarak 112,3 seviyesine çıkarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 115,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 seviyesine geriledi.