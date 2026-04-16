TÜİK şubat verilerini paylaştı: Ücretli çalışan sayısı 15,5 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,3 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişiye yükseldi.

SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM FARKLILAŞTI

Alt kırılımlar incelendiğinde sektörler arasında farklı yönlü hareketler görüldü. Şubat 2026 itibarıyla ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,2 azaldı. İnşaat sektöründe yüzde 4,5, ticaret ve hizmetler sektöründe ise yüzde 3,3 artış kaydedildi.

Sanayi sektörünün alt başlıklarında madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,0, imalat yüzde 3,5 oranında geriledi. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 3,4, su temini ve atık yönetimi faaliyetleri yüzde 1,2 arttı.

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı 1 milyon 828 bin 29 kişiye yükselirken, ticaret ve hizmetler sektöründe bu sayı 8 milyon 925 bin 579 olarak kaydedildi.

HİZMET KALEMLERİNDE ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Ticaret ve hizmetler sektörünün alt kalemlerinde de genel olarak artış eğilimi görüldü. Ticaret yüzde 2,6, ulaştırma ve depolama yüzde 4,2, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yüzde 4,5 artış gösterdi.

Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde artış yüzde 0,9 ile sınırlı kalırken, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5 yükseldi. Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 6,3 ile dikkat çeken artış kaydederken, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 5,0, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 2,4 arttı.

AYLIK ARTIŞ SINIRLI KALDI

Şubat 2026 döneminde ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında artış gerçekleşti.