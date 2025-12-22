TÜİK Tarım-GFE verilerini açıkladı: Girdi maliyetlerinde yükseliş sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 33,66 artış kaydetti.

TARIM-GFE’DE AYLIK VE YILLIK ARTIŞ

Tarım-GFE (2020=100), 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 yükseldi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,66 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 32,30 olarak hesaplandı.

ANA GRUPLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,12 artış gerçekleşti. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise aylık bazda yüzde 1,57 yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 27,19 artış kaydedildi.

VETERİNER HARCAMALARI ZİRVEDE

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık değişimin en yüksek olduğu kalem yüzde 64,33 artışla veteriner harcamaları oldu. Aylık bazda en yüksek artış da yüzde 5,61 ile yine veteriner harcamalarında gerçekleşti.

Ekim ayı Tarım-GFE verileri, tarımsal üretimde girdi maliyetlerindeki artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.