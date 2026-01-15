TÜİK tarım rakamlarını açıkladı: Sebze ve meyvede üretici fiyatları uçuşa geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Aralık 2025’te bir önceki aya göre yüzde 3,06 arttı. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,01, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 36,01 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 37,47 olarak kaydedildi.

SEKTÖRLERDE AYLIK ARTIŞ SÜRÜYOR

Sektörler bazında incelendiğinde, aralık ayında tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,00 artış yaşandı. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde fiyatlar yüzde 1,59 yükselirken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde artış oranı yüzde 6,25 oldu.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE AYRIŞMA

Ana gruplar bazında bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 8,57 ile tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde görüldü. Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış kaydedilirken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yüzde 3,59 arttı.

MEYVE VE SEBZE GRUPLARI ÖNE ÇIKTI

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 125,68 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 22,27 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.