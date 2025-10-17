TÜİK'ten çarpıcı tüketim harcaması raporu: İstanbul'u kira, Doğu Anadolu'yu gıda harcaması zorluyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hanehalkı tüketim harcamalarında bölgesel düzeyde tahminler elde edebilmek amacıyla, referans yılla birlikte önceki iki yılın verilerini bir araya getirerek, 2024 yılına ait Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) sonuçlarına ulaştı.

TÜKETİM HARCAMALARININ DÖRTTE BİRİ İSTANBUL'DAN

Araştırma sonuçlarına göre İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 1. Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 15,0 ile TR3 (Ege) bölgesi yer alırken, bu bölgeyi izleyen TR6 (Akdeniz) bölgesinin payı yüzde 12,1 oldu. Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı ise yüzde 1,5 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,3 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) ve yüzde 3,1 ile TR9 (Doğu Karadeniz) izledi.

HARCAMA TÜRLERİ BAZINDA BÖLGESEL FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

TR1 (İstanbul) bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip olurken eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'i, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 31,5'i, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'i ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler harcamalarının yüzde 27,1'i TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile ikinci sırada yer alan TR3 (Ege) bölgesinde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 18,2'si, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının yüzde 16,1'i, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u ve lokantalar ve konaklama hizmetlerinin yüzde 15,6'sı gerçekleşti.

TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 2,1 olurken alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarından yüzde 1,9, giyim ve ayakkabı harcamalarından ise yüzde 1,8 pay aldı.

TRB (Ortadoğu Anadolu) bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 3,4 iken giyim ve ayakkabı harcamalarından yüzde 3,3, bilgi ve iletişim harcamalarından ise yüzde 2,6 pay aldı.

KONUT VE KİRA HARCAMALARINA EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'DAN

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm İBBS 1.Düzey bölgelerinde hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, ulaştırma ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,3 ile TR1 (İstanbul) iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 20,1 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) oldu.

ULAŞTIRMA HARCAMALARINA EN YÜKSEK BATI MARMARA'DAN

Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) en yüksek payı yüzde 24,3 ile TR2 (Batı Marmara) bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 14,6 ile TRC (Güneydoğu Anadolu) oldu.

GIDAYA EN YÜKSEK PAY DOĞU ANADOLU'DAN

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 30,2 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) iken en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile TR1 (İstanbul) oldu.

TÜKETİM HARCAMALARINDAN EN FAZLA PAYI İSTANBUL ALDI

Araştırma sonuçlarına göre İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u TR10 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 8,3 ile TR51 (Ankara) bölgesi yer alırken; bunu yüzde 6,4 ile TR31 (İzmir), yüzde 5,9 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri izledi.

Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 0,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve yüzde 0,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgeleri aldı. Bu bölgeleri yüzde 0,8 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), yüzde 1,1 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) izledi.

KONUT VE KİRA HARCAMALARINA EN YÜKSEK PAY İZMİR'DEN

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm İBBS 2.Düzey bölgeleri arasında konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,8 ile TR31 (İzmir) iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 16,8 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) oldu.

ULAŞTIRMA HARCAMALARINA EN YÜKSEK PAY BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DEN

Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) en yüksek payı yüzde 25,7 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 10,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.

GIDAYA EN FAZLA PAY KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP'TAN

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,3 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) iken en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile TR10 (İstanbul) oldu.