TÜİK ticaret satış hacmi endeksi verilerini açıkladı: Motorlu kara taşıtı satışlarında büyük sıçrama!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ticaret Satış Hacim Endeksi, Kasım 2025 sonuçlarına göre ticaret satış hacmi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artış kaydetti. Aynı dönemde perakende ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi.

Alt kalemler incelendiğinde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 10,4 arttı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 artarken, perakende ticaret satış hacmindeki yükseliş yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

AYLIK ARTIŞ DEVAM ETTİ

Ticaret satış hacmi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 yükseldi.

Aylık bazda toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 artarken perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,5 oranında yükseldi. Veriler kasım ayında ticaret faaliyetlerinde artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.