TÜİK üç kritik veri yayımladı: Maliyetler tarlada ve sanayide durmuyor!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarımsal girdi fiyatları, işgücü maliyetleri ve yurtdışı üretici fiyatlarında artış kaydedildi. Açıklanan verilerde hem yıllık hem de dönemsel yükseliş dikkat çekti.

TARIMSAL GİRDİ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,50 olarak gerçekleşti.

Ana gruplar incelendiğinde, aylık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,28 yükseldi. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan kalemlerde yüzde 25,56 artış kaydedildi.

Alt gruplar içinde en yüksek artış hem aylık hem yıllık bazda veteriner harcamalarında görüldü. Bu kalemde yıllık artış yüzde 72,78, aylık artış ise yüzde 6,43 oldu.

İSTİHDAM VE ÇALIŞMA SAATLERİ ARTTI

İşgücü Girdi Endeksleri kapsamında, 2025 yılı IV. çeyreğinde istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Aynı dönemde sanayi sektöründe yüzde 3,6 düşüş yaşanırken, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 artış gerçekleşti.

Çalışılan saat endeksi de yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 2,4 azalış görülürken, inşaatta yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 artış kaydedildi.

ÜCRET VE MALİYET GÖSTERGELERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

2025 yılı IV. çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi yıllık bazda yüzde 36,5 arttı. Alt sektörlerde artış oranları sanayide yüzde 31,3, inşaatta yüzde 41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,3 oldu.

Aynı dönemde saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 34,2, saatlik kazanç endeksi yüzde 35,0 ve saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 30,3 arttı.

ÇEYREKLİK VERİLERDE SINIRLI ARTIŞ

İstihdam endeksi 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,8 düşüş görülürken, inşaatta yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 artış kaydedildi.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda yüzde 1,6 arttı. Aynı dönemde sanayi yüzde 2,1, inşaat yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektörleri yüzde 1,5 artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi ise çeyreklik bazda yüzde 7,1 yükseldi. Bu artış sanayide yüzde 7,2, inşaatta yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik bazda yüzde 5,0 artarken, saatlik kazanç endeksi yüzde 5,4 ve saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 2,6 yükseldi.

YURTDIŞI ÜRETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRDÜ

Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2026 yılı Ocak ayında aylık bazda yüzde 4,06, yıllık bazda yüzde 35,12 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 27,63 olarak hesaplandı.

Sanayinin alt sektörlerinde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 57,00, imalat ise yüzde 34,76 artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarında yıllık artış oranları ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11,00 ve sermaye mallarında yüzde 35,06 oldu.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32, imalatta yüzde 3,94 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarında aylık artışlar ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75 ve sermaye mallarında yüzde 4,20 olarak gerçekleşti.