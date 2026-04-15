TÜİK üretim verilerini paylaştı: Hizmet, inşaat ve tarımda üretici maliyetleri tırmanışta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile mart ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan veriler, sektörlerde yıllık ve aylık bazda farklı yönlü hareketlerin sürdüğünü gösterdi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3 arttı. Aynı dönemde gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 gerilerken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Hizmet üretim endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Bu dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 artış kaydederken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0 ve idari destek hizmetleri yüzde 1,2 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİNDE YILLIK YÜKSELİŞ

TÜİK verilerine göre inşaat üretimi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Alt sektörlerde bina inşaatı yüzde 4,9, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 12,0 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 5,5 artış gösterdi.

İNŞAATTA AYLIK GERİLEME

Şubat ayında inşaat üretimi aylık bazda yüzde 1,3 azaldı. Bu dönemde bina inşaatı yüzde 2,5 düşerken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 1,2 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,3 artış kaydetti.

TARIM-ÜFE MART AYINDA YÜKSELDİ

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), 2026 yılı Mart ayında aylık yüzde 3,85, yıllık yüzde 36,09 artış gösterdi. Endekste bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,88, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 39,25 artış gerçekleşti.

Sektörel bazda incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 4,06, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,79 artış görülürken, balıkçılık ve su ürünleri grubunda yüzde 0,10 azalış kaydedildi. Ana gruplarda ise tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 12,21 artarken, çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 7,34 geriledi, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 3,30 yükseldi.

ALT GRUPLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Tarım-ÜFE kapsamında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 56,36 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerde gerçekleşti. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 20,37 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda kaydedildi.