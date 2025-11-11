TÜİK verileri açıkladı: İnşaat maliyetleri yükselişini sürdürüyor

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı Eylül ayında hem aylık hem yıllık bazda artış gösterdi. İnşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,87 yükselirken, yıllık artış yüzde 23,18 olarak kaydedildi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi ise yüzde 0,82 arttı. Yıllık artışta malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi ise yüzde 30,99 seviyesinde gerçekleşti.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YÜKSELİYOR

Bina inşaatı maliyet endeksi de eylül ayında yükseldi. Aylık bazda yüzde 0,96 artan endeks, yıllık bazda yüzde 22,75 yükseldi. Aylık malzeme endeksi yüzde 1,06, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Yıllık değerlendirmede malzeme endeksi yüzde 18,82, işçilik endeksi ise yüzde 30,47 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, eylülde aylık yüzde 0,57, yıllık ise yüzde 24,60 artış kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,43, işçilik endeksi yüzde 0,87 yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 20,91, işçilik endeksi ise yüzde 32,86 artış gösterdi.