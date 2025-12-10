TÜİK verileri açıkladı: İnşaat maliyetlerinde yükseliş durmuyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ait İnşaat Maliyet Endeksi sonuçlarını yayımladı. Verilere göre inşaat maliyetlerindeki artış hem yıllık hem aylık bazda sürdü.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK VE AYLIK BAZDA YÜKSELDİ

İnşaat maliyet endeksi, Ekim 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Yıllık artışta ise malzeme endeksi yüzde 18,68, işçilik endeksi yüzde 30,49 olarak hesaplandı.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ EKİMDE ARTMAYA DEVAM ETTİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,95, yıllık bazda yüzde 22,29 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,42, işçilik endeksi yüzde 29,94 artış kaydetti.

BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK ARTIŞ DAHA YÜKSEK

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,48 arttı. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,20, işçilik endeksi yüzde 0,73 yükseldi. Yıllık artış ise malzeme endeksinde yüzde 19,52, işçilik endeksinde yüzde 32,46 olarak gerçekleşti.