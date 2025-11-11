TÜİK verileri açıkladı: Ticaret ve perakende satışları eylülde yükseldi

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayında ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artış gösterdi. Aynı dönemde perakende satış hacmi ise yüzde 14,3 yükseldi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yıllık bazda yüzde 8,3 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,3 artış kaydetti.

AYLIK BAZDA DEĞERLENDİRME

Eylül ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 4,7 yükseldi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerde yüzde 0,4 seviyesinde düşüş görüldü, buna karşın toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,0 arttı ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,2 yükseldi.